Еврокубок: результаты матчей на 9 декабря

Еврокубок: результаты матчей на 9 декабря
Во вторник, 9 декабря, в Еврокубке состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Еврокубок. Результаты матчей на 9 декабря:

«Бешикташ» — «Лиеткабелис» — 94:85.
«Хапоэль» Иерусалим — «Гамбург Тауэрс» — 73:68.
«Хемниц 99» — «Паниониос» — 86:76.
«Бурк» — «Тренто» — 73:91.

Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанской командой «Гран Канария» и победил в двух матчах.

Ранее тренер МБА-МАИ ответил, считает ли он политизированным арест российского баскетболиста Даниила Касаткина во Франции.

Тренер МБА-МАИ ответил, считает ли он политизированным арест Касаткина во Франции
