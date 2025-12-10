Скидки
NY Times включил Халибёртона и Гилджес-Александера в список самых стильных людей 2025 года

NY Times включил Халибёртона и Гилджес-Александера в список самых стильных людей 2025 года
Журнал The New York Times представил свой ежегодный рейтинг самых стильных людей 2025 года. В список вошли 67 персон, которые, по мнению издания, оказали существенное влияние на современные тренды и самовыражение.

В список вошёл защитник «Индиана Пэйсерс» Тайриз Халибёртон. В статье отмечается его любовь к цвету, которую он демонстрирует через гардероб из разнообразных свитеров, а также через пастельные тона его первой фирменной баскетбольной обуви, выпущенной Puma этой осенью.

Также в рейтинг попал действующий самый ценный игрок (MVP) НБА, защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер. Издание напоминает, что в сентябре он укрепил свой модный имидж, выпустив первую именную обувь в коллаборации с Converse.

В материале также подчёркивается, что под стилем понимается не только одежда, но и харизма, жесты и способность влиять на публичные дискуссии.

