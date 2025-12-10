Скидки
Главная Баскетбол Новости

Чарания раскрыл намерения «Бруклина» в отношении Кэмерона Томаса

Чарания раскрыл намерения «Бруклина» в отношении Кэмерона Томаса
Комментарии

Команда НБА «Бруклин Нетс» может начать переговоры с агентами атакующего защитника Кэмерона Томаса, чтобы определить его будущее в клубе, в том числе рассмотреть вариант обмена. Об этом информирует NetsDaily со ссылкой на инсайдера Шэмса Чаранию.

Томас подписал с «Бруклином» квалификационное предложение в сентябре 2025 года. Следующим летом спортсмен станет ограниченно свободным агентом.

Кэмерон выбыл из строя в начале ноября с травмой задней поверхности бедра. К настоящему моменту он принял участие в восьми матчах, в которых в среднем набирал 21,3 очка, совершал 1,1 подбора и отдавал 2,6 передачи.

Комментарии
