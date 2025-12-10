Скидки
МБА-МАИ — Автодор. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Игрок «Зенита» Димитриевич высказался о главной силе «Самары» перед матчем команд

Игрок «Зенита» Димитриевич высказался о главной силе «Самары» перед матчем команд
Комментарии

Разыгрывающий санкт-петербургского «Зенита» Ненад Димитриевич поделился мнением о предстоящем матче команды в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ с «Самарой». Встреча состоится 10 декабря в Санкт-Петербурге. Её начало запланировано на 20:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Самара
Самарская область
— Самара» пока так и не выиграла ни одного матча, каковы ваши ожидания?
— Конечно, в этой лиге нельзя никого недооценивать. Думаю, сейчас они играют гораздо лучше, чем в начале сезона. Поэтому мы должны быть готовы к игре.

— В чём главная сила «Самары»?
— Они бегут, поэтому нам нужно это контролировать. У них тоже есть хорошие игроки. Поэтому мы должны максимально усложнить им жизнь, — приводит слова Димитриевича пресс-служба «Зенита».

Егор Дёмин представил публике своего домашнего питомца:

