«Он меня всегда поражал только одним». Игорь Куделин высказался об Андрее Кириленко

Именитый российский баскетболист Игорь Куделин в подкасте с Антоном Понкрашовым поделился воспоминаниями об игре Андрея Кириленко. Оба выступали за ЦСКА.

«Что касается игры, то у нас была она реально поставлена у Ерёмина, а вот Андрей просто бегал везде. Андрей бегал везде, но это играло, скажем так, не злую шутку, а наоборот помогало. Если где-то мы прокололись, особенно в защите, тут откуда ни возьмись, юный Андрей Геннадьевич влетает и ставит такую шляпу защитнику.

Он меня всегда поражал только одним. Начинается игра, там Стас что-то нарисовал, тут бух, Киря берёт мяч — полетело. Или «двушка», или «трёшка». Я говорю, Андрей, что происходит? Он мне говорил: «Подожди, классик, я должен гол забить, а потом буду играть на команду». Вот так и происходило. мог три-четыре атаки запороть, потом забивал эти неимоверные два очка, и затем реально превращался в командного игрока, на которого уже все играли. И он спокойно забивал свои очки», — сказал Куделин.

