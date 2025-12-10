Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ратиофарм Ульм — Тюрк Телеком Анкара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Он как Майкл Джордан в своё время». Хардуэй назвал величайшего игрока НБА сегодня

«Он как Майкл Джордан в своё время». Хардуэй назвал величайшего игрока НБА сегодня
Комментарии

Бывший защитник НБА и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Анферни Хардуэй высказался о Николе Йокиче и спорах вокруг его статуса в истории лиги. По словам Пэнни, он признаёт доминирование центрового «Денвер Наггетс» в нынешнюю эпоху, однако не считает его величайшим игроком всех времён.

«Согласен, он величайший в нынешней эпохе — это точно. При всём величии Стефа Карри, Кевина Дюранта и всех остальных Йокич делает слишком многое: он хорош в разных компонентах, делает партнёров лучше, всегда выкладывается. Нельзя сказать: «О, Йокич сегодня отбывал номер». Я никогда такого о нём не слышал». Но я не считаю его величайшим игроком в истории, потому что в нашей эпохе, когда в лиге были большие — Дэвид Робинсон, Шакил О’Нил и другие — ему было бы тяжело.

Они обладали нужной мобильностью, чтобы справляться с ним. В сегодняшней игре защищаться против него почти никто не может. Он как Майкл Джордан в своё время — мог получать MVP каждый год просто за счёт цифр, но приз приходилось отдавать кому-то ещё», — сказал Хардуэй на канале Hoop Genius Podcast в YouTube.

Сейчас читают:
Никола Йокич снова показал, почему он лучший баскетболист в мире
Видео
Никола Йокич снова показал, почему он лучший баскетболист в мире

Йокич провёл беседу с судьями НБА на тренировке «Денвера»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android