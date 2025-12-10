Определилась первая пара полуфиналистов Кубка НБА

Стала известна первая пара полуфиналистов Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Финалист турнира от Восточной конференции определится в противостоянии «Орландо Мэджик» и «Нью-Йорк Никс». Встреча состоится 13 декабря в Лас-Вегасе.

Что касается Западной конференции, то там четвертьфинальные матчи ещё не состоялись. «Оклахома-Сити Тандер» сыграет с «Финикс Санз», а «Лос-Анджелес Лейкерс» встретится с «Сан-Антонио Спёрс». Оба матча состоятся 11 декабря. Встреча «Оклахомы» и «Финикса» начнётся в 3:30 мск, «Лейкерс» и «Спёрс» начнут матч в 6:00 по московскому времени.

Главные спортивные новости дня: