Ратиофарм Ульм — Тюрк Телеком Анкара. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Баскетбол Новости

Определилась первая пара полуфиналистов Кубка НБА

Комментарии

Стала известна первая пара полуфиналистов Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Финалист турнира от Восточной конференции определится в противостоянии «Орландо Мэджик» и «Нью-Йорк Никс». Встреча состоится 13 декабря в Лас-Вегасе.

НБА — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
117 : 108
Майами Хит
Майами
Орландо Мэджик: Блэк, Айзек, Джонс, Бейн, Саггс, Банкеро, Кэйн, Ричардсон, Ховард, Да Силва, Картер, Битадзе, Пенда
Майами Хит: Фонтеккио, Йович, Уэр, Ларссон, Жакез-мл., Смит, Адебайо, Хирроу, Гарднер, Джонсон, Янг, Уиггинс, Пауэлл, Якуционис, Митчелл
НБА — регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 04:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
101 : 117
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Лоусон, Дик, Могбо, Ингрэм, Барнс, Мюррей-Бойлс, Уолтер, Темпл, Пёлтль, Шид, Хепбёрн, Агбаджи, Мамукелашвили, Мартин
Нью-Йорк Никс: Кларксон, Харт, Ануноби, Маккаллар, Брансон, Колек, Эвбуомван, Робинсон, Бриджес, Ябуселе, Таунс, Диавара, Хукпорти

Что касается Западной конференции, то там четвертьфинальные матчи ещё не состоялись. «Оклахома-Сити Тандер» сыграет с «Финикс Санз», а «Лос-Анджелес Лейкерс» встретится с «Сан-Антонио Спёрс». Оба матча состоятся 11 декабря. Встреча «Оклахомы» и «Финикса» начнётся в 3:30 мск, «Лейкерс» и «Спёрс» начнут матч в 6:00 по московскому времени.

Комментарии
