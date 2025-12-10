Единая лига: расписание матчей 10 декабря

Скидки
Ратиофарм Ульм — Тюрк Телеком Анкара. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги — 2025/2026 на 10 декабря

Комментарии

В среду, 10 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут увидеть три матча. Предлагаем ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига ВТБ. Расписание на 10 декабря:

19:00 мск — «Пари Нижний Новгород» — УНИКС;
19:30 мск — МБА-МАИ — «Автодор»;
20:00 мск — «Зенит» — «Самара».

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает московский ЦСКА, на счету которого 12 побед и два поражения. На второй строчке располагается казанский УНИКС (11 побед и два поражения). Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (10 побед и четыре поражения).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Проклятье или разница в классе? Нет, это невероятный ЦСКА, который снова прибил «Парму»
