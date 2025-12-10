Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ратиофарм Ульм — Тюрк Телеком Анкара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Центровой «Далласа» Пауэлл намерен завершить карьеру после этого сезона НБА — источник

Центровой «Далласа» Пауэлл намерен завершить карьеру после этого сезона НБА — источник
Комментарии

Центровой «Даллас Маверикс» Дуайт Пауэлл планирует завершить карьеру после окончания сезона-2025/2026. Об этом информирует портал Mavs Film Room в социальных сетях.

34-летний игрок в нынешнем сезоне проводит 10,9 минуты в среднем за матч и набирает 2,4 очка и 2,1 подбора при реализации бросков с игры 65%.

Отметим, что на новость отреагировал миноритарный владелец «Далласа» Марк Кьюбан. На своей странице в социальных сетях он заявил, что информация не соответствует действительности.

«Маверикс» сейчас занимают 11-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе девять побед и шесть поражений.

Сейчас читают:
Дюрант способен прорваться в топ-5 бомбардиров НБА. Но при каких раскладах?
Дюрант способен прорваться в топ-5 бомбардиров НБА. Но при каких раскладах?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android