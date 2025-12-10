Центровой «Далласа» Пауэлл намерен завершить карьеру после этого сезона НБА — источник

Центровой «Даллас Маверикс» Дуайт Пауэлл планирует завершить карьеру после окончания сезона-2025/2026. Об этом информирует портал Mavs Film Room в социальных сетях.

34-летний игрок в нынешнем сезоне проводит 10,9 минуты в среднем за матч и набирает 2,4 очка и 2,1 подбора при реализации бросков с игры 65%.

Отметим, что на новость отреагировал миноритарный владелец «Далласа» Марк Кьюбан. На своей странице в социальных сетях он заявил, что информация не соответствует действительности.

«Маверикс» сейчас занимают 11-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе девять побед и шесть поражений.

