Егор Дёмин высказался о своей бывшей команде в NCAA

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин посетил матч своей бывшей команды в NCAA — BYU*. Экс-коллектив Дёмина встречался с командой «Клемсон» и одержал победу со счётом 67:64 за счёт трёхочкового броска под сирену.

«С особым чувством сходил на матч своей университетской команды. Совсем другая команда, по сравнению с прошлым сезоном. Больше силовой и индивидуальной игры. Ну а концовка при ровном счёте и победный бросок под сирену — это огонь.

Так здорово сложилось, что у нас сейчас перерыв в расписании, и в Нью-Йорк приехала команда моего университета. Был рад увидеться и пообщаться с парнями и тренерами. Продолжаю следить за успехами команды», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

BYU* — организация, включённая Министерством юстиции в перечень нежелательных на территории Российской Федерации.

