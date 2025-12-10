Яннис Адетокунбо провёл встречу с игроками «Милуоки», названа причина — инсайдер

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо встретился с некоторыми товарищами по команде и призвал их не отвлекаться на различные слухи, чтобы концентрироваться на баскетболе. Об этом рассказал североамериканский журналист и инсайдер Крис Хайнс.

«По данным источников, звезда «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо встретился с несколькими одноклубниками, чтобы обсудить слухи о своём будущем. Его посыл заключался в том, чтобы сосредоточиться на баскетболе и не позволять внешнему шуму отвлекать команду», — написал Хайнс на своей странице в социальных сетях.

В последнее время слухи о будущем Янниса в «Милуоки» появляются всё чаще.

