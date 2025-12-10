Еврокубок: расписание матчей на 10 декабря

Скидки
Ратиофарм Ульм — Тюрк Телеком Анкара. Прямая трансляция
21:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольного Еврокубка — 2025/2026 на 10 декабря

Комментарии

В среду, 10 декабря, в Еврокубке состоится очередной игровой день, в рамках которого состоятся шесть матчей. Предлагаем ознакомиться с расписанием игрового дня.

Еврокубок. Расписание на 10 декабря:

19:00 мск — «Бахчешехир» — У-БТ;
20:00 мск — «Нептунас» — «Шлёнск»;
21:00 мск — «Ратиофарм» Ульм — «Тюрк Телеком»;
21:00 мск — «Будучность» — «Лондон Лайонс»;
21:00 мск — «Арис» — «Умана Рейер»;
22:45 мск — «Манреза» — «Цедевита-Олимпия».

Действующим чемпионом Еврокубка является «Хаппоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанской командой «Гран Канария» и победил в двух матчах.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
Комментарии
