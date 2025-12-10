Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ратиофарм Ульм — Тюрк Телеком Анкара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стали известны призовые Кубка НБА, победители получат больше $ 500 тыс.

Стали известны призовые Кубка НБА, победители получат больше $ 500 тыс.
Комментарии

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила размеры выплат игрокам за участие в Кубке лиги. Призовые распределяются в зависимости от того, насколько далеко команда проходит по сетке.

Так, игроки команды-победителя получат $ 530 933. Баскетболисты, уступившие в финале, заработают $ 212 373. Участники полуфиналов получат $ 106 187, а проигравшие в четвертьфинале — $ 53 093.

Ранее стала известна первая пара полуфиналистов Кубка НБА. Финалист турнира от Восточной конференции определится в противостоянии «Орландо Мэджик» и «Нью-Йорк Никс». Встреча состоится 13 декабря в Лас-Вегасе.

Сейчас читают:
«Нью-Йорк» — в полуфинале Кубка НБА. А ещё у них есть игрок с рекордно плохими цифрами «Нью-Йорк» — в полуфинале Кубка НБА. А ещё у них есть игрок с рекордно плохими цифрами
«Орландо» без еврозвезды пережил ужасный старт. Но неожиданный герой затащил концовку!
Видео
«Орландо» без еврозвезды пережил ужасный старт. Но неожиданный герой затащил концовку!

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android