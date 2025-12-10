Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ратиофарм Ульм — Тюрк Телеком Анкара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Новичок ЦСКА Лука Митрович: очевидно, я не в лучшей форме

Новичок ЦСКА Лука Митрович: очевидно, я не в лучшей форме
Комментарии

Новичок ЦСКА Лука Митрович поделился мнением о своей физической форме в данный момент. Сербский тяжёлый форвард присоединился к армейцам в конце ноября этого года.

Спортсмен принял участие в двух матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 4,5 очка, восемь подборов и одну передачу.

«Очевидно, что я не в лучшей форме, не в той, в которой хочу быть. Но это нормально, ведь я сыграл свой последний матч где-то шесть или семь месяцев назад. Я пытаюсь как можно скорее влиться в команду, ничего не сломать, потому что эта команда отлично играет уже много лет, они знают друг друга.

Моя работа здесь заключается в том, чтобы влиться как можно скорее. Это займёт какое-то время, но я думаю, что у меня достаточно опыта, чтобы пройти это и помочь команде», — приводит слова Митровича телеграм-канал «Высота 305».

Сейчас читают:
Проклятье или разница в классе? Нет, это невероятный ЦСКА, который снова прибил «Парму»
Проклятье или разница в классе? Нет, это невероятный ЦСКА, который снова прибил «Парму»

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android