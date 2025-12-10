Новичок ЦСКА Лука Митрович: очевидно, я не в лучшей форме

Новичок ЦСКА Лука Митрович поделился мнением о своей физической форме в данный момент. Сербский тяжёлый форвард присоединился к армейцам в конце ноября этого года.

Спортсмен принял участие в двух матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 4,5 очка, восемь подборов и одну передачу.

«Очевидно, что я не в лучшей форме, не в той, в которой хочу быть. Но это нормально, ведь я сыграл свой последний матч где-то шесть или семь месяцев назад. Я пытаюсь как можно скорее влиться в команду, ничего не сломать, потому что эта команда отлично играет уже много лет, они знают друг друга.

Моя работа здесь заключается в том, чтобы влиться как можно скорее. Это займёт какое-то время, но я думаю, что у меня достаточно опыта, чтобы пройти это и помочь команде», — приводит слова Митровича телеграм-канал «Высота 305».

