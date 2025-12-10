Леброн остроумно ответил на колкость фаната во время матча по поводу лысины

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил болельщику, который подшутил над ним во время матча регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (112:108). Во время встречи один из болельщиков с передних рядов поддел Леброна из-за его волос.

«А вот с волосами у тебя всё плохо», — выкрикнул болельщик.

«Знаешь, что у меня точно есть? Их у меня полно», — парировал лёгкий форвард, намекая на свои чемпионские перстни.

Скриншот

Видео быстро разлетелось по социальным сетям и стало вирусным.

Отметим, что в матче с «Филадельфией» Леброн набрал 29 очков, семь подборов и шесть передач.

Главные спортивные новости дня: