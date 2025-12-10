Скидки
Главная Баскетбол Новости

Леброн остроумно ответил на колкость фаната во время матча по поводу лысины

Леброн остроумно ответил на колкость фаната во время матча по поводу лысины
Комментарии

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил болельщику, который подшутил над ним во время матча регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (112:108). Во время встречи один из болельщиков с передних рядов поддел Леброна из-за его волос.

НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
108 : 112
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Филадельфия Сиксерс: Макси - 28, Эмбиид - 16, Эджкомб - 15, Джордж - 12, Драммонд - 11, Маккейн - 8, Граймс - 7, Барлоу - 7, Уокер - 4, Лоури, Эдвардс, Брум, Гордон, Бона
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 31, Джеймс - 29, Хатимура - 17, Эйтон - 14, Ривз - 11, Ларэвиа - 4, Винсент - 3, Хэйс - 3, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Клебер

«А вот с волосами у тебя всё плохо», — выкрикнул болельщик.

«Знаешь, что у меня точно есть? Их у меня полно», — парировал лёгкий форвард, намекая на свои чемпионские перстни.

Скриншот

Скриншот

Видео быстро разлетелось по социальным сетям и стало вирусным.

Отметим, что в матче с «Филадельфией» Леброн набрал 29 очков, семь подборов и шесть передач.

Дюрант способен прорваться в топ-5 бомбардиров НБА. Но при каких раскладах?
