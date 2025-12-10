Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ратиофарм Ульм — Тюрк Телеком Анкара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-чемпион НБА отреагировал на слухи о потере больших денег из-за ИИ-модели

Экс-чемпион НБА отреагировал на слухи о потере больших денег из-за ИИ-модели
Комментарии

Бывший игрок НБА и чемпион лиги Мэтт Барнс прокомментировал слухи, согласно которым он стал жертвой мошенников, которые действовали с помощью искусственного интеллекта. Ранее сообщалось, что бывший баскетболист в результате аферы якобы потерял $ 61 тыс.

«Я весь год наблюдаю, как в интернете лгут обо мне. Весь год обо мне ходят лживые слухи — начиная с вопросов о моей ориентации и мнений об абортах и заканчивая тем, что я якобы советовал какой-то девушке отказаться от участия в реалити-шоу.

Возвращаюсь из Дубая… и вдруг вижу: якобы я подал в суд на ИИ-модель или меня обманула ИИ-модель. Вы правда верите, что меня обманула ИИ-модель и я на неё подаю в суд? Откуда, чёрт возьми, вы это взяли?!

Я также хочу сказать пару слов о блогах — это просто мерзавцы, которые любят распространять всякую ложь. И ещё про Аренаса. Я в итоге связался с ним и спросил, почему он вообще не проверил информацию. Я сказал ему: «После всего, что мы прошли, бро, хотя бы свяжись со мной, чтобы проверить, правда ли это». Он извинился. Вы, ребята, не можете верить всему, что слышите, чёрт возьми!» — сказал Барнс на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
«ИИ — сумасшествие». Аренас — о скандале с экс-игроком НБА, потерявшим деньги из-за фейка

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android