Экс-чемпион НБА отреагировал на слухи о потере больших денег из-за ИИ-модели

Бывший игрок НБА и чемпион лиги Мэтт Барнс прокомментировал слухи, согласно которым он стал жертвой мошенников, которые действовали с помощью искусственного интеллекта. Ранее сообщалось, что бывший баскетболист в результате аферы якобы потерял $ 61 тыс.

«Я весь год наблюдаю, как в интернете лгут обо мне. Весь год обо мне ходят лживые слухи — начиная с вопросов о моей ориентации и мнений об абортах и заканчивая тем, что я якобы советовал какой-то девушке отказаться от участия в реалити-шоу.

Возвращаюсь из Дубая… и вдруг вижу: якобы я подал в суд на ИИ-модель или меня обманула ИИ-модель. Вы правда верите, что меня обманула ИИ-модель и я на неё подаю в суд? Откуда, чёрт возьми, вы это взяли?!

Я также хочу сказать пару слов о блогах — это просто мерзавцы, которые любят распространять всякую ложь. И ещё про Аренаса. Я в итоге связался с ним и спросил, почему он вообще не проверил информацию. Я сказал ему: «После всего, что мы прошли, бро, хотя бы свяжись со мной, чтобы проверить, правда ли это». Он извинился. Вы, ребята, не можете верить всему, что слышите, чёрт возьми!» — сказал Барнс на своей странице в социальных сетях.

Главные новости дня: