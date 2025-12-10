Скидки
Звезда WNBA Эйжа Уилсон стала «Спортсменкой года» по версии Time

Звезда WNBA Эйжа Уилсон стала «Спортсменкой года» по версии Time
Баскетболиста «Лас-Вегас Эйсес» Эйжа Уилсон стала «Спортсменкой года» по версии журнала Time. В минувшем сезоне WNBA девушка помогла команде завоевать третий чемпионский титул за четыре года.

«Эйжа Уилсон — воплощение радости и абсолютного доминирования. Когда она приближается к автомобилю, который увезёт её и её партнёрш по «Лас-Вегас Эйсес» на парад по Стрипу в честь третьего чемпионского титула команды за четыре года, в её правой руке — розовый коктейль, розовый стакан Stanley для воды и напитков, а также розовый тамбурин. В детстве Уилсон трясла этим инструментом во время служб в баптистской церкви Южной Каролины. Сегодня она будет раскачивать его в автобусе, приветствуя ликующих фанатов. «Эйсес» снова побеждают. Аминь.

Она стала первым игроком в истории WNBA и НБА, кто в одном сезоне выиграл чемпионат, оказался лучшим по набранным очкам, получил награду MVP финала, MVP лиги и награду «лучшему оборонительному игроку». Кроме того, она входит в число всего четырёх игроков в истории лиг, которые завоевали четыре трофея MVP до 30 лет — вместе с Биллом Расселлом, Каримом Абдул-Джаббаром и Леброном Джеймсом», — отмечается на сайте TIME.

