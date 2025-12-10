Российская команда выступила с заявлением после дисквалификации двух баскетболистов

Баскетбольный клуб «Десна» выступил с заявлением по поводу дисквалификации своих игроков – Сергея Жулькова и Ивана Мохнарылова. Ранее сообщалось, что оба спортсмена не смогут принимать участие в матчах 24 месяца — до 8 декабря 2027 года. Наказание последовало за участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путём заключения пари на результаты матчей Газпромбанк Кубка России (сентябрь 2025 г.).

«Для руководства и тренерского штаба команды это известие стало неприятной неожиданностью. Соблюдение правил — фундамент профессионального спорта. Нарушение регламента о ставках явилось личным решением игроков. Клуб не может нести ответственность за действия спортсменов вне паркета и не поддерживает подобные поступки.

Считаем необходимым заявить, что во всех играх соревнований «Кубок России – Начало (Сезон 2025-2026), мужчины, баскетбол» и ФОНБЕТ Чемпионата России по баскетболу среди мужских клубов/команд Высшей лиги команда БК «Десна» (Брянская область) играла и продолжает играть честно. Никаких ставок «против себя» или на поражение команды не было — спортивная борьба всегда оставалась и продолжает оставаться настоящей.

Мы благодарим Сергея и Ивана за вклад в результаты игр команды, которая находится в лидерах чемпионата, и их самоотдачу в проведённых матчах. Клуб продолжает работу. Наша цель — несмотря на кадровые изменения, реализовать всё задуманное на этот сезон. Отдельное спасибо тем болельщикам, кто поддерживает команду и остаётся с нами в этой непростой ситуации», — говорится в заявлении клуба.

