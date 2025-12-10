Скидки
Ратиофарм Ульм — Тюрк Телеком Анкара. Прямая трансляция
21:00 Мск
«Просто бомба». В США оценили куртку Егора Дёмина

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин посетил матч своей бывшей команды в NCAA — BYU*. На игру спортсмен пришёл в именной куртке своего бывшего коллектива. Фотографией на своей странице в социальных сетях поделился обозреватель Джексон Пейн.

«Оцените куртку Егора. Просто бомба», — написал Пейн.

Фото: https://x.com/jackson5payne

Напомним, BYU* встречался с командой «Клемсон» и одержал победу со счётом 67:64. Дёмин выступал в NCAA один сезон, после чего был выбран на драфте НБА «Бруклином» под восьмым номером.

BYU* — организация, включённая Министерством юстиции в перечень нежелательных на территории Российской Федерации.

