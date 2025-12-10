«Партизан» определился с главным тренером после ухода Желько Обрадовича — источник

Испанский специалист Жоан Пеньярройя близок к назначению на пост главного тренера «Партизана». Об этом информирует Sportklub. По данным источника, клуб и тренер близки к соглашению, а официальный анонс может последовать после предстоящего матча с «Црвеной Звездой» в Евролиге. Игра состоится 12 декабря.

Недавно пост главного тренера «Партизана» покинул сербский специалист Желько Обрадович. Пеньярройя, в свою очередь, ранее оставил должность главного тренера «Барселоны».

«Партизан» сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице Евролиги, имея в активе пять побед и девять поражений.

