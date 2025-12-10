Скидки
Ратиофарм Ульм — Тюрк Телеком Анкара. Прямая трансляция
21:00 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
«Партизан» определился с главным тренером после ухода Желько Обрадовича — источник

Испанский специалист Жоан Пеньярройя близок к назначению на пост главного тренера «Партизана». Об этом информирует Sportklub. По данным источника, клуб и тренер близки к соглашению, а официальный анонс может последовать после предстоящего матча с «Црвеной Звездой» в Евролиге. Игра состоится 12 декабря.

Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
12 декабря 2025, пятница. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Недавно пост главного тренера «Партизана» покинул сербский специалист Желько Обрадович. Пеньярройя, в свою очередь, ранее оставил должность главного тренера «Барселоны».

«Партизан» сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице Евролиги, имея в активе пять побед и девять поражений.

