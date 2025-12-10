Скидки
Ратиофарм Ульм — Тюрк Телеком Анкара. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Баскетбол Новости

В матче молодёжной лиги Испании сыграли трое россиян, представлена статистика

Комментарии

Завершился матч молодёжной лиги Испании, участие в котором приняли сразу трое российских баскетболистов — Александр Савков, представляющий «Сарагосу», а также Илья Фролов и Егор Амосов из молодёжки «Реала». Победу со счётом 87:72 одержала «Сарагоса».

Предлагаем ознакомиться со статистикой россиян. Савков провёл на площадке 24 минуты и за это время набрал 20 очков (лучший в составе обеих команд), совершил два подбора и отдал две результативные передачи.

Фролов за 25 минут на площадке набрал 15 очков, совершил шесть подборов и выполнил два перехвата. Амосов провёл на паркете также 25 минут и за это время набрал 11 очков (три подбора, одну результативную передачу и два перехвата.

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА:

