Баскетбол

Игрок намеренно смазал штрафной для затруднения атаки соперников, что привело к поражению

Игрок намеренно смазал штрафной для затруднения атаки соперников, что привело к поражению
Турецкий клуб «Тофаш» потерпел обидное поражение в матче Лиги чемпионов ФИБА с израильской командой «Бней Герцлия». В концовке четвёртой встречи, за 7,3 секунды до сирены, при счёте 80:80 турки получили право на два штрафных броска, исполнять которые отправился атакующий защитник Фуркан Коркмаз.

Коркмаз реализовал первый бросок, а второй намеренно смазал, чтобы лишить соперников возможности спокойно развить свою атаку. На подборе, однако, лучше сыграли игроки израильской команды.

Фото: Скриншот

В результате «Бней Герцлие» хватило оставшегося времени, чтобы провести быструю атаку, завершившуюся точным двухочковым броском – 82:81 победа клуба из Израиля.

