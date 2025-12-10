Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ратиофарм Ульм — Тюрк Телеком Анкара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский оценил перспективы российских клубов, выступай они в Еврокубках

Владимир Гомельский оценил перспективы российских клубов, выступай они в Еврокубках
Комментарии

Популярный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователю своего сайта по поводу еврокубковых турниров. У специалиста попросили объяснить разницу между разными соревнованиями.

«В Лиге чемпионов ФИБА играют команды, которые в прошлом сезоне занимали места в середине таблиц. Причина – Лига чемпионов является третьим турниром Европы для клубных команд. Чемпионы и сильнейшие клубы участвуют в Евролиге, призёры и команды, занявшие в сильнейших чемпионатах (Испания, Германия, Франция, Италия, Греция) четвёртые и пятые места, – в Еврокубке. А дальше идут команды, которые получают приглашение играть в Лиге чемпионов.

Если бы российские клубы принимали участие в евротурнирах, то в Евролиге бы выступали ЦСКА, «Зенит» и УНИКС; в Еврокубке – «Локо», «Уралмаш» и «Парма»; в Лиге чемпионов — МБА-МАИ, «Пари Нижний Новгород» и «Енисей». Думаю, что во всех трёх турнирах наши клубы могли бы претендовать на победы», — написал Гомельский.

Материалы по теме
Проклятье или разница в классе? Нет, это невероятный ЦСКА, который снова прибил «Парму»
Проклятье или разница в классе? Нет, это невероятный ЦСКА, который снова прибил «Парму»

Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android