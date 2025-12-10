Перенёсший операцию центровой «Юты» Кесслер играл с повреждением со времён NCAA

Центровой «Юты Джаз» Уокер Кесслер высказался о недавней операции на левом плече. Баскетболист рассказал, что травма беспокоила его ещё со времён выступления за «Обёрн» в NCAA. Спортсмен признался, что продолжал играть с повреждением, пытаясь компенсировать его укреплением мышц.

«У меня был разрыв задней губы плеча ещё со времён «Обёрна». Кажется, я получил травму в матче с «Теннесси», но пытался играть дальше, укреплять плечо. Врач объяснил, что никакая сила не сможет удержать его от повторных подвывихов, поэтому сказал: «Тебе нужна операция».

Иногда я просто не мог выполнять определённые движения. Когда происходил подвывих, я не мог двигать рукой пару дней. Чем больше подвывихов, тем выше риск разрушить всё вокруг — ротаторную манжету, переднюю губу. Поэтому операция была необходима», — приводит слова Кесслера The Salt Lake Tribune.

40-летний Леброн показал актуальную физическую форму: