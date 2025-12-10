Скидки
Ратиофарм Ульм — Тюрк Телеком Анкара. Прямая трансляция
Яннис Адетокунбо приобрёл недвижимость в Бруклине за $ 14,1 млн — источник

Яннис Адетокунбо приобрёл недвижимость в Бруклине за $ 14,1 млн — источник
Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо приобрёл недвижимость в Бруклине (Нью-Йорк, США). Об этом информирует портал Traded: New York в социальных сетях. Отмечается, что речь идёт о многоквартирном доме, а сделка обошлась почти в $ 14,1 млн.

По данным аналитиков, не стоит связывать приобретение недвижимости игроком с его возможным уходом из «Милуоки». Журналист Крис Пурсайанен на своей странице в социальных сетях пояснил, что речь идёт об инвестиционной покупке, а сделка была заключена ещё 18 ноября.

В нынешнем сезоне НБА Адетокунбо к настоящему моменту принял участие в 17 матчах, в которых в среднем набирал 28,9 очка, совершал 10,1 подбора и отдавал 6,1 передачи.

