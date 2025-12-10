Лука Митрович высказался о «Парме» после победы ЦСКА с разницей в 38 очков

Новичок ЦСКА Лука Митрович поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Бетсити Пармой». Армейцы одержали разгромную победу. Счёт матча — 93:55. Сербский форвард отметил настрой команды и общий уровень баскетбола, а также пожелал удачи соперникам в оставшейся части сезона.

«Считаю, что с первой минуты показали отличный подход к игре, результат это доказывает. Мы продолжали играть с той же интенсивностью на протяжении 40 минут.

Думаю, результат отражает ту классную игру, которую мы сегодня продемонстрировали, поздравляю нашу команду с победой и желаю удачи соперникам в оставшейся части сезона», — приводит слова Митровича пресс-служба ЦСКА.

