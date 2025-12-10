Скидки
Главная Баскетбол Новости

Лука Митрович высказался о «Парме» после победы ЦСКА с разницей в 38 очков

Комментарии

Новичок ЦСКА Лука Митрович поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Бетсити Пармой». Армейцы одержали разгромную победу. Счёт матча — 93:55. Сербский форвард отметил настрой команды и общий уровень баскетбола, а также пожелал удачи соперникам в оставшейся части сезона.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
93 : 55
Бетсити Парма
Пермский край
ЦСКА: Тримбл - 17, Кливленд - 13, Руженцев - 11, Антонов - 11, Жан-Шарль - 8, Уэйр - 7, Митрович - 7, Карпенко - 6, Ухов - 5, Ганькевич - 4, Астапкович - 4, Курбанов
Бетсити Парма: Адамс - 12, Картер - 10, Адамс - 9, Сандерс - 6, Ильницкий - 5, Шашков - 5, Свинин - 3, Егоров - 3, Захаров - 2, Хопкинс, Стафеев, Якушин

«Считаю, что с первой минуты показали отличный подход к игре, результат это доказывает. Мы продолжали играть с той же интенсивностью на протяжении 40 минут.

Думаю, результат отражает ту классную игру, которую мы сегодня продемонстрировали, поздравляю нашу команду с победой и желаю удачи соперникам в оставшейся части сезона», — приводит слова Митровича пресс-служба ЦСКА.

Забавная реакция Махачева на баскетболиста ростом 2,41 м:

