«Ни в коем случае». Секулич предупредил игроков «Зенита» перед матчем в Единой лиге

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич дал комментарий по поводу предстоящего матча команды в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ с «Самарой». Встреча состоится сегодня, 10 декабря, в Санкт-Петербурге. Её начало запланировано на 20:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 10 декабря 2025, среда. 20:00 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Самара Самарская область

«Самару», конечно, ни в коем случае нельзя недооценивать, ведь они много раз показывали, что могут играть против любой команды. В последнее время они либо были близки к победе, либо теряли темп в последней четверти или в последние минуты матча. Думаю, сейчас они играют лучше.

Нам нужно быть осторожнее, особенно после того, как мы обыграли их с большой разницей. У нас нет права кого-либо недооценивать. Каждая следующая игра для нас — самая важная. Поэтому сейчас игра с «Самарой» — самая важная», — приводит слова Секулича пресс-служба «Зенита».

