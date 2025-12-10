Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ратиофарм Ульм — Тюрк Телеком Анкара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Ни в коем случае». Секулич предупредил игроков «Зенита» перед матчем в Единой лиге

«Ни в коем случае». Секулич предупредил игроков «Зенита» перед матчем в Единой лиге
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич дал комментарий по поводу предстоящего матча команды в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ с «Самарой». Встреча состоится сегодня, 10 декабря, в Санкт-Петербурге. Её начало запланировано на 20:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Самара
Самарская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Самару», конечно, ни в коем случае нельзя недооценивать, ведь они много раз показывали, что могут играть против любой команды. В последнее время они либо были близки к победе, либо теряли темп в последней четверти или в последние минуты матча. Думаю, сейчас они играют лучше.

Нам нужно быть осторожнее, особенно после того, как мы обыграли их с большой разницей. У нас нет права кого-либо недооценивать. Каждая следующая игра для нас — самая важная. Поэтому сейчас игра с «Самарой» — самая важная», — приводит слова Секулича пресс-служба «Зенита».

Сейчас читают:
Игрок «Зенита» Димитриевич высказался о главной силе «Самары» перед матчем команд

Две баскетболистки подрались в матче студенческих команд:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android