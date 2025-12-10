Скидки
Энтони объяснил проблемы игроков НБА с деньгами, несмотря на многомиллионные контракты

Энтони объяснил проблемы игроков НБА с деньгами, несмотря на многомиллионные контракты
Член Зала славы баскетбола Кармело Энтони рассказал, почему некоторые игроки нуждаются в деньгах после ухода из НБА. Бывший спортсмен обратил внимание, что даже контракты на десятки миллионов не означают, что баскетболист получит всю сумму на руки.

«$ 100 млн — это $ 100 млн, но давайте не будем заблуждаться. На самом деле это не $ 100 млн. Это сумма на пятилетний период. И ты сразу теряешь половину чека. То есть, к примеру, из $ 10 млн остаётся $ 5 млн — растянутые на пять лет. А в этих $ 5 млн есть ещё другие налоги, которые ты обязан заплатить. Кроме того, тебе нужно просто жить. Нужно купить дом. Помогать маме. Комиссия агенту…. В общем, вокруг происходит куча всякой дряни», — сказал Кармело в своём подкасте.

Сын Кармело Энтони Киян набрал 40 очков в двустороннем матче:

