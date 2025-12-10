Перкинс ответил, побьёт ли «Оклахома» в этом сезоне рекорд «Голден Стэйт» по победам в НБА

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный эксперт Кендрик Перкинс высказался о доминировании «Оклахома-Сити Тандер» в нынешнем сезоне. Команда показывает впечатляющий результат — в данный момент у неё 23 победы при одном поражении.

Перкинс уверен, что «Тандер» не только побьют рекорд «Голден Стэйт» по 73 победам в сезоне-2015/2016, но и установят новую высокую планку.

«Они будут стараться выиграть всё. Они могут завершить сезон с результатом 80-2. Рекорд «Голден Стэйт» 73-9? «Оклахома» побьёт его без вопросов», — сказал Перкинс на канале Road Trippin' Show в YouTube.

