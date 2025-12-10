Скидки
Ратиофарм Ульм — Тюрк Телеком Анкара. Прямая трансляция
21:00 Мск
«Партизан» выступил с заявлением после слуха о назначении нового главного тренера

Белградский «Партизан» выступил с призывом к фанатам не верить слухам относительно событий вокруг клуба. Ранее в некоторых СМИ сообщалось, будто бы команда почти согласовала контракт с испанским специалистом Жоаном Пеньярройей.

«За два дня до дерби с «Црвеной Звездой» все наши мысли сосредоточены именно на этом матче. «Партизан» пока не подписывал контракт с новым тренером и обращается к СМИ с просьбой не распространять слухи. Клуб уверенно функционирует при полной поддержке нынешнего тренерского штаба, готовясь к предстоящему дерби. Все билеты на матч распроданы, интерес огромен, так что мы в полном праве можем ожидать, что в эту пятницу Белград вновь станет баскетбольной столицей Европы», — говорится в заявлении клуба.

Недавно пост главного тренера «Партизана» оставил Желько Обрадович.

