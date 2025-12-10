Брансон: проследил бы лично, чтобы тот, кто украл часы у Джоша Харта, остался на свободе

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон в шутку высказался о своём товарище по команде Джоше Харте, которого ранее обокрали. Напомним, по данным СМИ, спортсмен лишился футляра с тремя часами и браслетом на общую сумму $ 185 тыс. Эти вещи у него украли в одном из отелей Нью-Йорка.

«Если бы я был мэром Нью-Йорка, то проследил бы лично, чтобы тот, кто украл часы у Джоша, остался на свободе», — сказал Брансон в эфире Oh No He Didn't.

Напомним, инцидент произошёл 5 сентября: Харт оставил сумку в номере отеля The Dominick около полудня, а через час обнаружил пропажу футляра с ценностями. О краже он сообщил в полицию 8 сентября.

