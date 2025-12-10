Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ратиофарм Ульм — Тюрк Телеком Анкара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Брансон: проследил бы лично, чтобы тот, кто украл часы у Джоша Харта, остался на свободе

Брансон: проследил бы лично, чтобы тот, кто украл часы у Джоша Харта, остался на свободе
Комментарии

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон в шутку высказался о своём товарище по команде Джоше Харте, которого ранее обокрали. Напомним, по данным СМИ, спортсмен лишился футляра с тремя часами и браслетом на общую сумму $ 185 тыс. Эти вещи у него украли в одном из отелей Нью-Йорка.

«Если бы я был мэром Нью-Йорка, то проследил бы лично, чтобы тот, кто украл часы у Джоша, остался на свободе», — сказал Брансон в эфире Oh No He Didn't.

Напомним, инцидент произошёл 5 сентября: Харт оставил сумку в номере отеля The Dominick около полудня, а через час обнаружил пропажу футляра с ценностями. О краже он сообщил в полицию 8 сентября.

Сейчас читают:
У игрока НБА украли часы и украшения на $ 185 тыс. в отеле Нью-Йорка — источник

Фанаты «Никс» сорвали футболку с болельщика «Пэйсерс»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android