«Меня никто не спрашивал». Батюм — об отчислении Криса Пола из «Клипперс»

36-летний бывший капитан сборной Франции, а ныне тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Николя Батюм отреагировал на отчисление Криса Пола из команды.

«Меня никто не спрашивал. Как и все, я проснулся и узнал эту новость. Такова ситуация наверху. Если что-то и случилось, то я не в курсе. Сложно быть вовлечённым в такой процесс, с любой стороны. Болельщикам тоже непросто. Я желаю Крису всего наилучшего. Я написал ему в первый же день.

Конечно, я очень уважаю его. У него за плечами 21 год в лиге, он будущий член Зала славы… Просто хотел поблагодарить за время, которое мы провели вместе», — цитирует Батюма журналист Джоуи Линн в соцсетях.

Крис Пол был выбран на драфте НБА под четвёртым номером клубом «Нью-Орлеан Хорнетс». В составе «Клипперс» выступал с 2011 по 2017 год.

