Ратиофарм Ульм — Тюрк Телеком Анкара. Прямая трансляция
21:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

В НБА обновили рейтинг новичков. Флэгг вышел в лидеры, Дёмин выпал из топ-10

Комментарии

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала новый вариант списка 10 игроков, являющихся лидерами в борьбе за звание «Лучший новичок» в сезоне-2025/2026.

В лидеры рейтинга вышел новобранец «Даллас Маверикс» Купер Флэгг. Предыдущим лидером рейтинга был Кон Нуппель из «Шарлотт Хорнетс», сейчас он опустился на вторую строчку. Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин выпал из топ-10 рейтинга.

Рейтинг лучших новичков НБА на 10 декабря:

1. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).
2. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»).
3. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»).
4. Cедрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).
5. Джеремая Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс»)
6. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).
7. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»).
8. Райан Нембхард («Даллас Маверикс»).
9. Эйс Бэйли («Юта Джаз»).
10. Райан Колкбреннер («Шарлотт Хорнетс»).

