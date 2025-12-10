Скидки
21:00 Мск
Перкинс назвал причину, которая не позволит «Лейкерс» стать чемпионом НБА в этом сезоне

Перкинс назвал причину, которая не позволит «Лейкерс» стать чемпионом НБА в этом сезоне
Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс поделился мнением о роли «Лос-Анджелес Лейкерс» в чемпионской гонке в сезоне-2025/2026 лиги.

«Являются ли «Лейкерс» реальными претендентами на титул? Я бы сказал, что да. Думаю ли я, что они выиграют Западную конференцию? Нет, потому что напротив них стоит доминирующая команда из «Оклахомы». Но они бы одолели любой клуб на Востоке, если бы встретились с ней в финале в серии из семи игр. Проблема в том, что «Оклахома» стоит у них на пути к победе», — приводит слова Перкинса портал Basketball Network.

