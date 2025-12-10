Баскетболист «Локо» Елатонцев подал судебный иск на краснодарский военкомат

23-летний центровой клуба Единой лиги «Локомотив-Кубань» россиянин Кирилл Елатонцев подал иск на Военный комиссариат Карасунского и Центрального округов Краснодара. Об этом сообщает сайт Советского районного суда.

В иске Елатонцев указывает на несоответствие действий Военного комиссариата с требованиями Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». В частности, Кирилл обвиняет учреждение в том, что выдача повестки о явке в Военный комиссариат для прохождения медицинского освидетельствования является незаконной, так как лицо, в отношении которого была выдана повестка, то есть него самого, на момент выдачи повестки обучалось на очной форме.

Помимо этого, в иске сказано, что это действие Военного комиссариата направлено на нецелевое расходование бюджетных средств.