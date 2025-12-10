Дерек Лайвли выбыл до конца сезона-2025/2026

Центровой «Даллас Маверикс» Дерек Лайвли выбыл из строя до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Как информирует команда, Лайвли предстоит операция на правой стопе, которая вынудит его досрочно завершить чемпионат.

Ожидается, что Лайвли полностью восстановится и будет готов к началу тренировочного лагеря перед следующим сезоном.

Лайвли получил перелом стопы в январе 2025 года, из-за чего пропустил часть прошлого сезона.

Лайвли был выбран «Оклахома-Сити Тандер» на драфте НБА — 2023 в первом раунде под общим 12-м номером. После данного пика баскетболист был сразу обменян в «Даллас».