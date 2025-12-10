УНИКС разгромил «Пари НН» в Единой лиге

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Пари Нижний Новгород» и казанский УНИКС. Встреча закончилась победой казанцев со счётом 100:69.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркус Бингэм, набравший 21 очко и совершивший три подбора. 16 очков и четыре подбора на свой счёт записал Андрей Лопатин. Алексей Швед набрал 10 очков и отдал семь передач.

В составе нижегородцев по 13 очков набрали Дин Хантер и Александр Хоменко. 12 очков набрал Евгений Бабурин.

Казанцы одержали вторую победу подряд в Единой лиге. «Пари НН» потерпел четвёртое поражение подряд.