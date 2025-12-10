Скидки
Ратиофарм Ульм — Тюрк Телеком Анкара. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Пари Нижний Новгород» — УНИКС, результат матча 10 декабря 2025, счет 69:100, Единая лига ВТБ — 2025/2026

УНИКС разгромил «Пари НН» в Единой лиге
Комментарии

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Пари Нижний Новгород» и казанский УНИКС. Встреча закончилась победой казанцев со счётом 100:69.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
69 : 100
УНИКС
Казань
Пари Нижний Новгород: Хоменко - 13, Хантер - 13, Бабурин - 12, Вашингтон - 7, Карпенков - 7, Платонов - 7, Шендеров - 7, Попов - 3, Лукач, Буринский, Хвостов, Зоткин
УНИКС: Бингэм - 21, Лопатин - 16, Д. Кулагин - 14, Пьерр - 10, Швед - 10, Беленицкий - 9, Рейнольдс - 7, Стуленков - 6, Захаров - 5, Абдулбасиров - 2, Илюк, Белоусов

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маркус Бингэм, набравший 21 очко и совершивший три подбора. 16 очков и четыре подбора на свой счёт записал Андрей Лопатин. Алексей Швед набрал 10 очков и отдал семь передач.

В составе нижегородцев по 13 очков набрали Дин Хантер и Александр Хоменко. 12 очков набрал Евгений Бабурин.

Казанцы одержали вторую победу подряд в Единой лиге. «Пари НН» потерпел четвёртое поражение подряд.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Новости. Баскетбол
Новости. Баскетбол

