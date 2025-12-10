Скидки
Ратиофарм Ульм — Тюрк Телеком Анкара. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

МБА-МАИ — «Автодор», результат матча 10 декабря 2025, счет 95:90, Единая лига ВТБ — 2025/2026

МБА-МАИ обыграла «Автодор» в матче Единой лиги
В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная МБА-МАИ и саратовский «Автодор». Встреча закончилась победой столичной команды со счётом 95:90.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
95 : 90
Автодор
Саратов
МБА-МАИ: Савков, Комолов, Зайцев, Барашков, Исмаилов, Трушкин, Зубков, Балашов, Личутин, Платунов, Адайкин, Певнев
Автодор: Сущик, Пранаускис, Евсеев, Никулин, Фёдоров, Клименко, Вольхин, Ньюмэн, Яковлев, Хаджибегович

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александр Платунов, набравший 27 очков и отдавший четыре передачи. 19 очков и семь подборов на свой счёт записал Владислав Трушкин.

В составе саратовчан 24 очка набрал Ален Хаджибегович. 20 очков, четыре подбора и шесть передач набрал Малик Ньюмэн.

Столичный клуб одержал третью победу подряд в Единой лиге. Саратовский «Автодор» потерпел 12-е поражение подряд.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
