МБА-МАИ обыграла «Автодор» в матче Единой лиги

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная МБА-МАИ и саратовский «Автодор». Встреча закончилась победой столичной команды со счётом 95:90.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Александр Платунов, набравший 27 очков и отдавший четыре передачи. 19 очков и семь подборов на свой счёт записал Владислав Трушкин.

В составе саратовчан 24 очка набрал Ален Хаджибегович. 20 очков, четыре подбора и шесть передач набрал Малик Ньюмэн.

Столичный клуб одержал третью победу подряд в Единой лиге. Саратовский «Автодор» потерпел 12-е поражение подряд.