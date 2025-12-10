«Зенит» разгромил «Самару» с разницей в 41 очко в матче ЕЛ

Сегодня, 10 декабря, в Санкт-Петербурге состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между местным «Зенитом» и «Самарой». Встреча завершилась со счётом 97:56 (21:8, 19:17, 29:13, 28:18) в пользу сине-бело-голубых.

Наиболее результативным игроком в составе санкт-петербургского коллектива стал разыгрывающий защитник, представляющий Северную Македонию, Ненад Димитриевич. Ему удалось набрать 13 очков, сделать шесть подборов и отдать восемь передач.

Самым результативным игроком в составе самарского клуба стал российский защитник Никита Михайловский. Он набрал 14 очков, сделал три подбора и отдал одну передачу.