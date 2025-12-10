Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ратиофарм Ульм — Тюрк Телеком Анкара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» — «Самара», результат матча 10 декабря 2025, счет 97:56, Единая лига ВТБ — 2025/2026

«Зенит» разгромил «Самару» с разницей в 41 очко в матче ЕЛ
Комментарии

Сегодня, 10 декабря, в Санкт-Петербурге состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги между местным «Зенитом» и «Самарой». Встреча завершилась со счётом 97:56 (21:8, 19:17, 29:13, 28:18) в пользу сине-бело-голубых.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
97 : 56
Самара
Самарская область
Зенит: Мартюк - 13, Димитриевич - 13, Вонле - 12, Рэндольф - 12, Земский - 12, Шаманич - 12, Емченко - 8, Щербенев - 7, Узинский - 3, Воронцевич - 3, Фрейзер, Карасёв
Самара: Михайловский - 14, Шейко - 10, Саврасов - 9, М. Кулагин - 9, Чебуркин - 7, Походяев - 3, Кузнецов - 2, Минченко - 2, Пивцайкин, Косяков, Чикарев

Наиболее результативным игроком в составе санкт-петербургского коллектива стал разыгрывающий защитник, представляющий Северную Македонию, Ненад Димитриевич. Ему удалось набрать 13 очков, сделать шесть подборов и отдать восемь передач.

Самым результативным игроком в составе самарского клуба стал российский защитник Никита Михайловский. Он набрал 14 очков, сделал три подбора и отдал одну передачу.

Календарь Единой лиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги на сезон-2025/2026
Материалы по теме
Суперигра MVP ноября и топовые россияне. Герои Единой лиги после паузы
Рейтинг
Суперигра MVP ноября и топовые россияне. Герои Единой лиги после паузы
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android