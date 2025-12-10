Единая лига: результаты матчей 10 декабря

В среду, 10 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть три матча. Предлагаем ознакомиться с результатами дня.

Единая лига ВТБ. Результаты 10 декабря:

«Пари Нижний Новгород» — УНИКС — 69:100;

МБА-МАИ — «Автодор» — 95:90;

«Зенит» — «Самара» — 97:56.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает казанский УНИКС, на счету которого 12 побед и два поражения. На второй строчке располагается московский ЦСКА (12 побед и два поражения). Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (10 побед и четыре поражения).