Ратиофарм Ульм — Тюрк Телеком Анкара. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Баскетбол

Чемпион НБА: если хочешь стать великим игроком, MVP, то нужно продать душу и симулировать

Чемпион НБА: если хочешь стать великим игроком, MVP, то нужно продать душу и симулировать
29-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лёгкий форвард клуба «Бостон Селтикс» американец Джейлен Браун высказался насчёт того, что необходимо для достижения величия в баскетболе.

«Если хочешь стать великим игроком, MVP, то нужно продать душу и просто научиться симулировать. Это надо, чтобы быть на вершине», — приводит слова Брауна портал Basketball Network.

Хотя Браун и не назвал конкретных имён, его заявление можно расценить как резкую критику нынешних суперзвёзд лиги, особенно действующего MVP Шея Гилджес-Александера, который столкнулся с критикой за чрезмерное использование фолов.

