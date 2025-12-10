Чемпион НБА: если хочешь стать великим игроком, MVP, то нужно продать душу и симулировать

29-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лёгкий форвард клуба «Бостон Селтикс» американец Джейлен Браун высказался насчёт того, что необходимо для достижения величия в баскетболе.

«Если хочешь стать великим игроком, MVP, то нужно продать душу и просто научиться симулировать. Это надо, чтобы быть на вершине», — приводит слова Брауна портал Basketball Network.

Хотя Браун и не назвал конкретных имён, его заявление можно расценить как резкую критику нынешних суперзвёзд лиги, особенно действующего MVP Шея Гилджес-Александера, который столкнулся с критикой за чрезмерное использование фолов.