Секулич объяснил, почему «Зениту» было сложно играть с «Самарой»
Главный тренер санкт-петербургской команды «Зенит» Александр Секулич рассказал, в чём заключалась сложность выступления его подопечных в матче с клубом «Самара» в рамках Единой лиги. Встреча между командами состоялась сегодня и завершилась со счётом 97:56 в пользу сине-бело-голубых.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
97 : 56
Самара
Самарская область
Зенит: Мартюк - 13, Димитриевич - 13, Вонле - 12, Рэндольф - 12, Земский - 12, Шаманич - 12, Емченко - 8, Щербенев - 7, Узинский - 3, Воронцевич - 3, Фрейзер, Карасёв
Самара: Михайловский - 14, Шейко - 10, Саврасов - 9, М. Кулагин - 9, Чебуркин - 7, Походяев - 3, Кузнецов - 2, Минченко - 2, Пивцайкин, Косяков, Чикарев
«Сложно играть такие матчи, и игрокам и тренерам, потому что все ожидают от тебя победы, так как на бумаге одна команда сильнее. Важно играть не столько хорошо, сколько правильно, потому что «Самара» может доставить проблемы, если войдёт в ритм. Важно было играть правильно», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги.
