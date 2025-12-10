Секулич объяснил, почему «Зениту» было сложно играть с «Самарой»

Главный тренер санкт-петербургской команды «Зенит» Александр Секулич рассказал, в чём заключалась сложность выступления его подопечных в матче с клубом «Самара» в рамках Единой лиги. Встреча между командами состоялась сегодня и завершилась со счётом 97:56 в пользу сине-бело-голубых.

«Сложно играть такие матчи, и игрокам и тренерам, потому что все ожидают от тебя победы, так как на бумаге одна команда сильнее. Важно играть не столько хорошо, сколько правильно, потому что «Самара» может доставить проблемы, если войдёт в ритм. Важно было играть правильно», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги.