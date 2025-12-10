Василий Карасёв прокомментировал победу МБА-МАИ в матче с «Автодором»

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал победу во встрече регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (95:90).

«Парадоксально, что в домашних матчах мы выглядим хуже, чем в гостях. У нас получается не преимущество своего паркета, а наоборот. Говорили, что нельзя недооценивать соперника и смотреть, что «Автодор» в усечённом составе. Уже в первой четверти, когда волжане набрали 32 очка, стало понятно, что матч будет тяжелейшим.

Хорошо, что в итоге победили. Рад за Саню Платунова, он показал отличную игру сегодня. Это точно его лучший матч сезона, надеюсь, что после такого яркого выступления он будет двигаться только наверх», — приводит слова Карасёва официальный сайт Единой лиги.