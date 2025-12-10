Скидки
Василий Карасёв прокомментировал победу МБА-МАИ в матче с «Автодором»

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал победу во встрече регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (95:90).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
95 : 90
Автодор
Саратов
МБА-МАИ: Платунов - 27, Трушкин - 19, Зубков - 14, Балашов - 10, Барашков - 8, Савков - 7, Зайцев - 6, Личутин - 4, Комолов, Исмаилов, Адайкин, Певнев
Автодор: Хаджибегович - 24, Вольхин - 20, Ньюмэн - 20, Клименко - 10, Пранаускис - 9, Евсеев - 4, Фёдоров - 3, Сущик, Никулин, Яковлев

«Парадоксально, что в домашних матчах мы выглядим хуже, чем в гостях. У нас получается не преимущество своего паркета, а наоборот. Говорили, что нельзя недооценивать соперника и смотреть, что «Автодор» в усечённом составе. Уже в первой четверти, когда волжане набрали 32 очка, стало понятно, что матч будет тяжелейшим.

Хорошо, что в итоге победили. Рад за Саню Платунова, он показал отличную игру сегодня. Это точно его лучший матч сезона, надеюсь, что после такого яркого выступления он будет двигаться только наверх», — приводит слова Карасёва официальный сайт Единой лиги.

