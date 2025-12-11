В среду, 10 декабря, в Еврокубке состоялся очередной игровой день, в рамках которого состоялись шесть встреч. Предлагаем ознакомиться с результатами игрового дня.

Еврокубок. Результаты матчей на 10 декабря:

«Бахчешехир» — У-БТ — 84:72;

«Нептунас» — «Шлёнск» — 103:87 (ОТ);

«Ратиофарм» Ульм — «Тюрк Телеком» — 53:87;

«Будучность» — «Лондон Лайонс» — 94:63;

«Арис» — «Умана Рейер» — 90:86;

«Манреза» — «Цедевита-Олимпия» — 99:82.

Действующим чемпионом Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанской командой «Гран Канария» и победил в двух матчах.

Ранее Владимир Гомельский оценил перспективы российских клубов, выступай они в Еврокубках.