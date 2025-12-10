Богичевич прокомментировал поражение «Автодора» в матче с МБА-МАИ

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал поражение саратовчан в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ.

«Это одна из наших лучших игр в текущем сезоне. Я горжусь парнями, для меня они настоящие герои. То, как они выкладываются, то, как работают на тренировках, со всеми нашими кадровыми проблемами – это достойно уважения. Это уже третья концовка, которую мы уступаем в таком ключе, были еще матчи с ЦСКА и «Пари НН».

Конечно, я расстроен результатом, но у нас молодая команда и мы продолжаем работать. Я поздравляю МБА-МАИ с победой, они заслужили победу, но, думаю, если бы матч завершился в нашу пользу, это тоже было бы заслуженно», – приводит слова Богичевича официальный сайт Единой лиги ВТБ.