Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Богичевич прокомментировал поражение «Автодора» в матче с МБА-МАИ

Богичевич прокомментировал поражение «Автодора» в матче с МБА-МАИ
Комментарии

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал поражение саратовчан в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
10 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
95 : 90
Автодор
Саратов
МБА-МАИ: Платунов - 27, Трушкин - 19, Зубков - 14, Балашов - 10, Барашков - 8, Савков - 7, Зайцев - 6, Личутин - 4, Комолов, Исмаилов, Адайкин, Певнев
Автодор: Хаджибегович - 24, Вольхин - 20, Ньюмэн - 20, Клименко - 10, Пранаускис - 9, Евсеев - 4, Фёдоров - 3, Сущик, Никулин, Яковлев

«Это одна из наших лучших игр в текущем сезоне. Я горжусь парнями, для меня они настоящие герои. То, как они выкладываются, то, как работают на тренировках, со всеми нашими кадровыми проблемами – это достойно уважения. Это уже третья концовка, которую мы уступаем в таком ключе, были еще матчи с ЦСКА и «Пари НН».

Конечно, я расстроен результатом, но у нас молодая команда и мы продолжаем работать. Я поздравляю МБА-МАИ с победой, они заслужили победу, но, думаю, если бы матч завершился в нашу пользу, это тоже было бы заслуженно», – приводит слова Богичевича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Материалы по теме
УНИКС вернулся на вершину, а «Зенит» после паузы выглядит убедительно. Итоги дня в ЕЛ
УНИКС вернулся на вершину, а «Зенит» после паузы выглядит убедительно. Итоги дня в ЕЛ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android