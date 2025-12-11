Скидки
Главный тренер сборной России Зоран Лукич высказался о Семёне Антонове

Главный тренер сборной России Зоран Лукич высказался о Семёне Антонове
Главный тренер сборной России Зоран Лукич поделился мнением о тяжёлом форварде ЦСКА Семёне Антонове.

«Я его называю Семёнка. Он добился многого своим трудолюбием, пониманием баскетбола. Да, у него есть свои минусы, он их прекрасно понимает. Тренер ничего не сможет, если игрок не воспринимает это правильно.

Я очень рад за него и его семью — детишек и супругу. Рад, как у него получилось. И да, это, может быть, моя такая суровость внутри… Я начинаю смягчать отношения с игроками, только когда они уходят.

В России есть такая поговорка — дай маленький палец — откусят руку. И не потому, что они плохие, просто нужен жизненный опыт. И через это я иду с этими ребятами, двигаемся, двигаемся, двигаемся», — сказал Лукич в эфире «Время на атаку».

