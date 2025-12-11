Скидки
Назван топ-10 самых высокооплачиваемых главных тренеров НБА — Sportico

Стив Керр («Голден Стэйт Уорриорз») является самым высокооплачиваемым главным тренером в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом информирует Sportico.

По данным издания, оклад специалиста составляет $ 17,5 млн. Вторым по зарплате в НБА назван главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра, а топ-3 замыкает Тайрон Лю из «Лос-Анджелес Клипперс».

Топ-10 самых высокооплачиваемых главных тренеров НБА по данным Sportico:

1. Стив Керр («Голден Стэйт Уорриорз») — $ 17,5 млн.
2. Эрик Споэльстра («Майами Хит») — $ 15 млн.
3. Тайрон Лю («Лос-Анджелес Клипперс») — $ 15 млн.
4. Док Риверс («Милуоки Бакс») — $ 11 млн.
5. Име Удока («Хьюстон Рокетс») — $ 11 млн.
6. Джо Маззулла («Бостон Селтикс») — $ 11 млн.
7. Рик Карлайл («Индиана Пэйсерс») — $ 11 млн.
8. Майк Браун («Нью-Йорк Никс») — $ 10 млн.
9. Джейсон Кидд («Даллас Маверикс») — $ 9,5 млн.
10. Джей Джей Редик («Лос-Анджелес Лейкерс») — $ 9 млн.

Стив Керр подколол Трампа, использовав жест Стефена Карри:

