Назван топ-10 самых высокооплачиваемых главных тренеров НБА — Sportico

Стив Керр («Голден Стэйт Уорриорз») является самым высокооплачиваемым главным тренером в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом информирует Sportico.

По данным издания, оклад специалиста составляет $ 17,5 млн. Вторым по зарплате в НБА назван главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра, а топ-3 замыкает Тайрон Лю из «Лос-Анджелес Клипперс».

Топ-10 самых высокооплачиваемых главных тренеров НБА по данным Sportico:

1. Стив Керр («Голден Стэйт Уорриорз») — $ 17,5 млн.

2. Эрик Споэльстра («Майами Хит») — $ 15 млн.

3. Тайрон Лю («Лос-Анджелес Клипперс») — $ 15 млн.

4. Док Риверс («Милуоки Бакс») — $ 11 млн.

5. Име Удока («Хьюстон Рокетс») — $ 11 млн.

6. Джо Маззулла («Бостон Селтикс») — $ 11 млн.

7. Рик Карлайл («Индиана Пэйсерс») — $ 11 млн.

8. Майк Браун («Нью-Йорк Никс») — $ 10 млн.

9. Джейсон Кидд («Даллас Маверикс») — $ 9,5 млн.

10. Джей Джей Редик («Лос-Анджелес Лейкерс») — $ 9 млн.

