Назван топ-10 самых высокооплачиваемых главных тренеров НБА — Sportico

Стив Керр («Голден Стэйт Уорриорз») является самым высокооплачиваемым главным тренером в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом информирует Sportico.
По данным издания, оклад специалиста составляет $ 17,5 млн. Вторым по зарплате в НБА назван главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра, а топ-3 замыкает Тайрон Лю из «Лос-Анджелес Клипперс».
Топ-10 самых высокооплачиваемых главных тренеров НБА по данным Sportico:
1. Стив Керр («Голден Стэйт Уорриорз») — $ 17,5 млн.
2. Эрик Споэльстра («Майами Хит») — $ 15 млн.
3. Тайрон Лю («Лос-Анджелес Клипперс») — $ 15 млн.
4. Док Риверс («Милуоки Бакс») — $ 11 млн.
5. Име Удока («Хьюстон Рокетс») — $ 11 млн.
6. Джо Маззулла («Бостон Селтикс») — $ 11 млн.
7. Рик Карлайл («Индиана Пэйсерс») — $ 11 млн.
8. Майк Браун («Нью-Йорк Никс») — $ 10 млн.
9. Джейсон Кидд («Даллас Маверикс») — $ 9,5 млн.
10. Джей Джей Редик («Лос-Анджелес Лейкерс») — $ 9 млн.
Стив Керр подколол Трампа, использовав жест Стефена Карри: