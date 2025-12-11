Скидки
Американец Айзея Вашингтон назвал одну из самых сильных сторон Единой лиги

Американский разыгрывающий клуба «Пари Нижний Новгород» Айзея Вашингтон поделился мнением об уровне Единой лиги ВТБ, а также высказался о ноябрьском матче команды с «Автодором» (106:103 ОТ). Айзея тогда оформил трипл-дабл, набрав 41 очко, сделав 10 подборов и 11 передач.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 ноября 2025, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
103 : 106
ОТ
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Автодор: Ньюмэн - 32, Эдвардс - 22, Хаджибегович - 21, Вольхин - 12, Пранаускис - 6, Мотовилов - 6, Клименко - 3, Евсеев - 1, Сущик, Никулин, Фёдоров, Яковлев
Пари Нижний Новгород: Вашингтон - 41, Лукач - 21, Попов - 17, Карпенков - 12, Платонов - 11, Хвостов - 3, Шендеров - 1, Буринский, Хоменко, Зоткин

«Единая лига — это хороший турнир. Сюда приезжает много крутых баскетболистов, которые играют очень усердно. Каждое владение мячом имеет значение, и здесь играет действительно много талантов. Так что, думаю, это одна из самых сильных сторон турнира. Я не вижу в Лиге никаких ограничений, кроме того, что здесь нет возможности играть в Лиге чемпионов или Еврокубке. А в остальном Лига идеальна.

В игре против «Автодора» я даже не знал, что у меня трипл-дабл, Семён Буринский сказал мне об этом, и это меня шокировало. На самом деле для меня неважны личные достижения, главное, чтобы мы выходили на площадку, бились и пытались выиграть каждый матч. Это всё, что имеет значение. Пока ты выигрываешь, у тебя всё получается. Так что для меня это самое главное. Я бы не сказал, что на меня из-за этого как-то обращают особое внимание. Это не плохо и не хорошо, я просто отношусь к этому как к игре. Эта встреча с трипл-даблом уже закончилась, нужно идти дальше. Я просто стараюсь быть лучше в каждом новом матче.

Мне нравится наша команда, все играют усердно, у нас правильная культура, и мы просто будем продолжать тяжело работать, держаться вместе и пытаться выиграть каждую следующую игру», – сказал Вашингтон в интервью телеграм-каналу «Высота 305».

