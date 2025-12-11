Кендрик Перкинс назвал звёздного игрока, которого команда должна обменять

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель Кендрик Перкинс высказал мнение, что «Нью-Орлеан Пеликанс» должен обменять Зайона Уильямсона как можно скорее. Также Кендрик отметил выступление молодых игроков команды, Дерика Куина и Джеремайи Фирса, выбранных на драфте НБА 2025 года.

«Пеликанс» нужно как можно быстрее обменять Зайона Уильямсона. Передайте управление Дерику Куину и парню по фамилии Фирс — он тоже показывает отличный баскетбол. Дайте им возможность расти на протяжении сезона.

Скажу так: болельщики в восторге от этих двух молодых ребят. Просто продолжайте давать им развиваться. Этот парень особенный. Он станет кем-то особенным. Он напоминает мне Йокича и Шенгюна — я говорю о Дерике Куине», — сказал Перкинс на канале Road Trippin' Show в YouTube.

Зайон Уильямсон сделал тату на всю спину: