«Оклахома» с разницей в 49 очков разгромила «Финикс». У Гилджес-Александера — 28 очков

В ночь с 10 на 11 декабря мск на паркете арены «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити завершился четвертьфинальный матч Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Финикс Санз». Хозяева паркета выиграли встречу с разгромным счётом 138:89.

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер — в его активе 28 очков, два подбора и восемь результативных передач. Его партнёр по команде американский центровой Чет Холмгрен завершил встречу с 24 очками, восемью подборами и двумя ассистами.

В составе «Санз» больше всех набрал канадский лёгкий форвард Диллон Брукс — 16 очков, два подбора и одна результативная передача.

Стоит отметить, что в полуфинале в Лас-Вегасе «Тандер» встретятся с победителем матча между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сан-Антонио Спёрс». В то же время на Востоке уже определилась одна полуфинальная пара — «Орландо Мэджик» сыграет с «Нью-Йорк Никс».