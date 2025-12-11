Скидки
Оклахома-Сити Тандер — Финикс Санз, результат матча 11 декабря 2025, счёт 138:89, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

«Оклахома» с разницей в 49 очков разгромила «Финикс». У Гилджес-Александера — 28 очков
Комментарии

В ночь с 10 на 11 декабря мск на паркете арены «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити завершился четвертьфинальный матч Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Финикс Санз». Хозяева паркета выиграли встречу с разгромным счётом 138:89.

НБА — регулярный чемпионат
11 декабря 2025, четверг. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
138 : 89
Финикс Санз
Финикс
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 28, Холмгрен - 24, Уильямс - 15, Дорт - 12, Дженг - 11, Карлсон - 11, Уоллес - 9, Митчелл - 9, Уиггинс - 6, Уильямс - 5, Янгблад - 3, Карузо - 3, Уильямс - 2
Финикс Санз: Брукс - 16, Гудвин - 15, Буей - 14, Аллен - 10, Уильямс - 9, Флеминг - 7, Игодаро - 6, Данн - 4, О'Нил - 4, Малуач - 2, Гиллеспи - 2, Ричардс, Хэйс

Самым результативным игроком матча стал канадский разыгрывающий защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер — в его активе 28 очков, два подбора и восемь результативных передач. Его партнёр по команде американский центровой Чет Холмгрен завершил встречу с 24 очками, восемью подборами и двумя ассистами.

В составе «Санз» больше всех набрал канадский лёгкий форвард Диллон Брукс — 16 очков, два подбора и одна результативная передача.

Стоит отметить, что в полуфинале в Лас-Вегасе «Тандер» встретятся с победителем матча между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сан-Антонио Спёрс». В то же время на Востоке уже определилась одна полуфинальная пара — «Орландо Мэджик» сыграет с «Нью-Йорк Никс».

Календарь регулярки НБА
Турнирная таблица регулярки НБА
